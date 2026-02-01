Migros eyleminde gözaltına alınan Başaran Aksu serbest!

Migros depo işçileri, yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı başlattıkları eylemlerin dokuzuncu gününde, Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde eylem yaptı. İşçiler, taleplerini içeren açıklamanın ardından eylemlerini sürdürmek istedi.

Gözaltına alınan Migros depo işçileri serbest bırakıldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Eylemin devam etmesi üzerine polis müdahale etti. İşçiler ablukaya alınırken, aralarında Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ile DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar da yer aldı.

AKSU HAKKINDAKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan işçilerin tamamı, İstanbul Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak Başaran Aksu’nun gözaltı işlemlerinin sürdüğü ve bugün Beykoz Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

SENDİKADAN ÇAĞRI

DGD-SEN tarafından yapılan açıklamada, "Başaran Aksu dışında tüm depo işçileri ve sendika yönetimimiz serbest bırakıldı. Başaran Aksu bugün öğlen Beykoz Adliyesi’ne getirilecek. Saat 12.00’de tüm kamuoyunu Beykoz Adliyesi önüne çağırıyoruz. Taleplerimiz açık ve makul, mutlaka kazanacağız" denildi.

BAŞARAN AKSU SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın aktardıklarına göre Başaran Aksu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksu'nun da serbest bırakılması ile MİGROS eyleminde ters kelepçe ile gözaltına alınan herkes serbest bırakıldı.