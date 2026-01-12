Metrelerce yükseklikten dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma:
Bursa’da 2 metre yükseklikten dere yatağına düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında Gökdere yatağında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2-metre-yukseklikten-dere-yatagina-dusup-1111711-329962.jpg

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 2 metreden dere yatağına düşen kişinin 53 yaşındaki Hüseyin C., olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Hüseyin C.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2-metre-yukseklikten-dere-yatagina-dusup-1111709-329962.jpg

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Aynı bölgede son bir ay içerisinde 3 kişi, düşmeye bağlı olarak hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Türkiye
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!