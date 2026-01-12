Metrelerce yükseklikten dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti!

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında Gökdere yatağında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 2 metreden dere yatağına düşen kişinin 53 yaşındaki Hüseyin C., olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hüseyin C.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Aynı bölgede son bir ay içerisinde 3 kişi, düşmeye bağlı olarak hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.