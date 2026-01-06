Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında (Kofçaz, Pınarhisar, Babaeski, Pehlivanköy) yerel kuvvetli (30-60 kg/ m2) olmasının beklendiği bildirildi.
UYARI VE TEDBİR ÇAĞRISI
Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
KUVVETLİ YAĞIŞ ÖNCESİNDE NELER YAPILMALI?
Meteoroloji uyarılarını takip edin.
Bodrum ve zemin katlarda su tahliye giderlerini kontrol edin.
Balkon, teras ve çatıdaki giderlerin açık olduğundan emin olun.
Sel riski olan bölgelerde değerli eşyaları üst katlara taşıyın.
Kaynak:DHA