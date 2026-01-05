Tarih verildi: İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı

Meteoroloji, Türkiye'nin yeni hava durumu haritasını güncelledi. Yeni verilere göre kar yağışı yeniden başlayacak. Yurdun büyük bir kesimi beyaz örtünün altında kalacak. Meteorolojinin yanı sıra bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul'da da yeniden kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haritasına göre yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi ön görülüyor.

ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

hava.png

HAVA SICAKLIKLIKARI

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar; genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KRTİK UYARILAR YAPILDI

KUVVETLİ RÜZGAR!

Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL İÇİN YENİDEN KAR YAĞIŞI TARİHİ VERİLDİ

Meteoroloji ve AKOM’un verdiği verilere göre cuma günü karla karışık yağmur önümüzdeki pazartesi günü kar ve karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan cuma gününe yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

istanbula-kar-ne-zaman.png

AKOM UYARDI: CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

AKOM'un açıklamasında, çarşamba gününe kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı beklenmediği, sıcaklıkların 15-17°C aralığında seyredeceği; perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8-10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği ve kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörüsüne yer verildi.

