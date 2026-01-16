Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzey kesimleri için deniz ulaşımını ve kıyı şeridini olumsuz etkileyebilecek bir fırtına uyarısı yayımladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın, fırtına kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ VE YÖNÜ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege’de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Açık denizde dalga boyunun da bu şiddete paralel olarak yükselmesi bekleniyor.

FIRTINA NE ZAMAN DİNECEK?

Hafta sonu planlarını ve deniz seferlerini etkileyecek olan bu hava olayının süresi de netleşti. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın 18 Ocak Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybederek yerini daha sakin bir havaya bırakacağını bildirdi.