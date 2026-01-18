Meteoroloji'den 2 bölge için 'kuvvetli kar' uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için 'kuvvetli kar' uyarısı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli kar yağışının görüleceğini açıkladı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçeceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli kar yağışı olarak kendisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli kar yağışının 18 Ocak Pazar (bugün) öğle saatlerinden itibaren sonraki gün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

mgm-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi.jpg

METEOROLOJİ TİPİ VE ÇIĞ RİSKİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji, vatandaşları kar yağışıyla birlikte başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli konusunda uyardı.

Meteoroloji, Batı Karadeniz'e ilişkin yaptığı uyarıda, "Halen devam eden kar yağışlarının, Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğu ve Sinop'un batısında kuvvetli (10-20 cm), iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecekMeteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek

MGM'nin Doğu Anadolu'na ilişkin yaptığı uyarı ise şöyle:

"Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Pazartesi) akşam saatleri arasında Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleri ile Batman'ın kuzeyinde (Sason) kuvvetli (10-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve Çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

