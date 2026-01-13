Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Valilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil edildiği iller...

Türkiye'nin doğu ve Güneydoğu illerinde kış mevsimi çetin geçiyor. Yurdun yüksek kesimlerinde kalan kentler, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Çok sayıda ilde geçtiğimiz haftadan beri okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Dün ve bugün de ülke genelinde çok sayıda ilde okulların tatil edildiği valilikler tarafından peş peşe açıklanmıştı. Peki haftanın geri kalan günlerinde de okullar tatil edilecek mi? Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendirecek kararlar merakla bekleniyor.

Son dakika | Okullar yarın tatil mi? Valilikler duyurmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu haritasını yayımlamasının ardından tatil açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı.

İşte okulların tatil edildiği iller:

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın (14 Ocak) eğitime ara verildiği valilik tarafından açıklandı. Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç)…

ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Erzincan İl Genelinde Eğitime 1 (Bir) Gün Ara Verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

DUYURU!

GİRESUN'DA EĞİTİME "KAR" ENGELİ! (14 Ocak Çarşamba)



Giresun genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde birçok ilçemizde eğitime ara verilmiştir.



Tam Gün Tatil Olan İlçeler:

Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar,…

ORDU

Ordu Valiliği, kent genelinde dün başlayan kar yağışının devam ettiğini, don riski ve buzlanma olduğunu belirterek, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

T.C.

ORDU VALİLİĞİ



BASIN DUYURUSU



Sayı : 07

Tarih : 13.01.2026



İlimiz genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle;



Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey…

MALATYA

Malatya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçelerde kar nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KARS

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Vali Ziya Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bereketli kar yağışı nedeniyle 14.01.2026 Çarşamba günü (yarın) okulları tatil ediyoruz" ifadelerine yer verdi.