Meteoroloji iki bölgeyi 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Ağaçlar devrilecek, çatılar uçacak

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren, Kıyı ve İç Ege ile zamanla Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 90 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Meteoroloji vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgası, Kıyı ve İç Ege ile zamanla Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına olarak kendisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli fırtınanın yarın (7 Ocak Çarşamba) günü öğle saatlerinden itibaren sonraki gün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecekİstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek

mgm-firtina-uyarisi.jpg

AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİ, ÇATI UÇMASI, ZEHİRLENME UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli fırtınayla birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı: Batı Akdeniz'e fırtına geliyorMeteoroloji uyardı: Batı Akdeniz'e fırtına geliyor

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve firtina (50-75 km/sa), Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

meteoroloji.jpg

36 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji; fırtına, sağanak ve çığ riskinin bulunduğu şehirler için sarı kodlu uyarı yaptı.

O şehirler şu şekilde sıralandı:

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

