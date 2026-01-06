Meteoroloji uyardı: Batı Akdeniz'e fırtına geliyor

Meteoroloji uyardı: Batı Akdeniz'e fırtına geliyor
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz sahil şeridi için şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Fethiye ve Kaş bölgelerinde denizcilerin ve bölge halkının olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde yer alan Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Doğu ve güneydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE DİNMESİ BEKLENİYOR

Deniz trafiğini ve kıyı şeridindeki yaşamı olumsuz etkilemesi beklenen fırtınanın, aynı günün akşam saatlerinden sonra gücünü yitirerek etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecekİstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek

ULAŞIMDA AKSAMA RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek iptallere, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olası kazalara karşı vatandaşları uyardı. Başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere tüm ilgililerin güncel hava durumunu takip ederek tedbirli olmaları istendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

