Mesut Özarslan'a övgüler yağdırdığı Murat Kurum sahip çıktı

Keçiören'de CHP logosuyla girdiği seçimlerde belediye başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası, beraberinde "dosya kapatma pazarlığı" ve "belediye kaynaklarının transfer karşılığı peşkeş çekildiği" iddialarını getirdi. AKP'li selefi Turgut Altınok'un "ihaleler tek firmaya verildi" suçlamaları ile CHP kanadının "5 yolsuzluk dosyası için AKP ile anlaştı" iddiası gündeme bomba gibi düşerken; Özarslan'ın Bakan Murat Kurum için kullandığı "halkın gönlünde taht kuran" ifadesi dikkat çekti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifasına giden süreci anlatırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. 6 Ocak 2026 tarihinde Kurum ile yaptığı görüşmenin CHP içinde "dedikodu ve algıya" yol açtığını iddia eden Özarslan, şu ifadeleri kaydetti:

"Ancak bir belediye başkanının, özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır."

Özarslan, 7 Şubat 2026 saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "hakaret, tehdit ve iftira" içerikli mesajlar aldığını iddia ederek, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Özellikle aile değerlerimin ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

CHP KAYNAKLARI: YOLSUZLUK DOSYALARININ KAPATILMASI İÇİN ANLAŞTI

Özarslan'ın iddialarına karşılık CHP kanadı, bu geçişin arkasında yargısal bir pazarlık olduğunu ileri sürdü. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Özarslan hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ve 5 adet suç duyurusu bulunuyor. Özarslan'ın bu dosyaların kapatılması sözünü alması üzerine AKP'ye katılmak üzere anlaştığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, iddialar üzerine Özarslan ile birkaç kez görüştüğü ancak Özarslan'ın her defasında iddiaları yalanladığı belirtildi. Son 2-3 gündür telefonlara çıkmadığı kaydedilen Özarslan hakkındaki bu durumun, Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşmede de gündeme geldiği; Yavaş'ın da benzer bilgilerin kendisinde mevcut olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

TURGUT ALTINOK'TAN 'TRANSFER KARŞILIĞI PEŞKEŞ' SUÇLAMASI

Özarslan'ın AKP'ye geçiş hazırlığına en sert tepkiyi, ironik bir şekilde geçeceği partinin eski Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi. Altınok, Özarslan'ı parti değiştirebilmek adına belediye kaynaklarını tek bir firmaya "peşkeş çekmekle" suçladı. Keçiören'deki "ışıklı ve sesli su meydanı" ihalesini işaret eden Altınok, "Mesela parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için peşkeş çekilen otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine nasıl oluyor da yalnızca bir firma giriyor? Bu peşkeş size parti değiştirmek için kolaylık mı sağlayacak? Belediye Başkanlığı siyasi menfaat elde etme yeri değil hizmet etme yeridir" dedi.

Altınok ayrıca, Özarslan'ın geçmişte genel müdürlüğünü yaptığı PORTAŞ dönemine de değinerek, "PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor?" sorusunu sordu. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise Sayıştay raporlarına yansıyan kulelerin önünde yaptığı açıklamada, "Güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL'ye mal olan bu iki direk Ankaralı'nın göğsüne bir hançer gibi saplanmıştır. Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan faturanın hesabını hukuk önünde vermelidir" ifadelerini kullanmıştı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDE İSTİFALAR

Özarslan'ın istifası ve AKP'ye geçiş sinyali belediye yönetiminde kırılmaya yol açtı. Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, CHP'den ayrılmayacaklarını beyan ederek görevlerinden istifa ettiler.

Mesut Özarslan'a övgüler yağdırdığı murat kurum sahip çıktı

Tolga Turgut, "Şahsi makamların yanında değil, halkımızın, örgütümüzün, vicdanının yanında olacağız. Aslolan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisidir" derken; Emir Can Tunç, "Bağlılığım makamlara değil Cumhuriyet'e; gücüm ise unvanlardan değil halkın güveninden gelir" açıklamasını yaptı.

Bu istifaların yanı sıra meclis üyeleri Serkan Bedirhanoğlu, Cihan Ayhan ve Azra Ceylan Öztürk de partiden ayrıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan'ın beraberinde 5 meclis üyesini AKP'ye taşıması durumunda Keçiören Belediyesi'nde meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçeceğini belirtti.

MURAT KURUM SAHİP ÇIKTI

Özarslan'ın "gönüllerde taht kurdu" diyerek övdüğü Bakan Murat Kurum ise "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.

Kurum, isim vermeden Özarslan'a atıfta bulunarak, "İşte bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını da tehdit ediyorlar; 'Niye gidiyorsunuz? Niye teşekkür ediyorsunuz?' diyorlar. Ya biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanımızı dinliyoruz. Sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Gelin hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım diyoruz" dedi.