Mesut Özarslan "Uzak değilim" dediği AKP'de istenmeyen adam oldu

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP’ye katılacağı yönündeki beklenti, başkent siyasetinde farklı tepkileri ve kulis iddialarını beraberinde getirdi.

MESUT ÖZARSLAN "UZAK DEĞİLİM" DEDİĞİ AKP'DE İSTENMEYEN ADAM OLDU

Cumhuriyet'ten Sertan Eş'in haberine göre, Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından AKP’ye katılacağı yönündeki beklenti, iktidar partisinde de tepkilere neden oldu.

Son dakika... Mesut Özarslan Cumhur'a göz kırptı: AKP de MHP de bana uzak değil

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu AKP Milletvekili Osman Gökçek ile eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un bu tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdikleri görüldü.

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da ilk aşamada transfere karşı çıktığı, Keçiören AKP ilçe örgütünün de bu geçişe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu tepkilerin, Özarslan’ın transferinin ilçede siyaset yapmak isteyen bazı isimlerin önünü keseceği düşüncesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ankara’nın büyük ilçelerinden Keçiören’de siyaset yapmak isteyen çok sayıda AKP’linin de Özarslan’ın katılımına tepki gösterdiği, bu nedenle Özarslan’ın AKP’ye geçmeden önce kendisini istemeyen güçlü bir grupla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Ancak kulislerde, transfer temaslarının Saray’da sonuçlandırıldığı ve bu nedenle itiraz eden isimlerin geri adım attığı iddia ediliyor. Bu tablo nedeniyle Özarslan’ın, yeni partisinde siyaset yaparken zorlanabileceğine dikkat çekiliyor.

"İKİ AY ÖNCE AKP İLE TEMASA GEÇTİ"

Başkent kulislerine göre Özarslan’ın yaklaşık iki ay önce AKP ile temasa geçtiği belirtiliyor. Bu temasların, okul arkadaşı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üzerinden yürütüldüğü ileri sürülüyor. Özarslan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de yüz yüze görüştüğü, hakkındaki iddialardan aklandığını gösteren bazı yargı kararlarını bu görüşmede sunduğu iddia ediliyor.

Öte yandan AKP kulislerinde, Ankara’da 3-4 belediye başkanının daha CHP’den istifa ederek AKP’ye geçebileceği iddiaları da dile getiriliyor. AKP’liler, bu geçişlerle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun iktidar partisine geçebileceğini öne sürüyor. Kulislerde, MHP’nin ilke olarak transfere karşı çıktığı, ancak Ülkücü kökenden gelen bazı belediye başkanlarının farklı tercihler yapabileceği, buna rağmen AKP’ye katılmak isteyen başka isimlerin de bulunduğu görüşü dile getiriliyor.

Özarslan’ın CHP’den adaylığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kontenjanından gerçekleşmişti. İlk aşamada Etimesgut ve Mamak için adaylıklarının gündeme geldiği, sonrasında Keçiören adaylığının netleştiği biliniyor. Adaylığının açıklanmasının ardından Mansur Yavaş’ın Keçiören’de Özarslan’a güçlü destek verdiği, bunun anketlere de yansıdığı ifade ediliyor. AREA Araştırma üst yöneticisi Murat Karan, adaylık sürecinde Keçiören’de CHP’nin AKP’nin 1-2 puan gerisinde olduğunu, Yavaş’ın sahaya inmesi ve verdiği destekle birlikte Özarslan lehine farkın arttığını dile getirmişti.