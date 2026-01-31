Mersin'de korkutan kaza! Hafif ticari araç yan yattı: 2 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Mersin'de meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken iki kişi de yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’de feci kaza: Otomobil refüje çarpıp diğer araçla çarpıştıOsmaniye’de feci kaza: Otomobil refüje çarpıp diğer araçla çarpıştı

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarı'nda meydana gelen kazada Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAN YATAN ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Takla atan hafif ticari araçta yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim: Üst düzey atamalar Resmî Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim: Üst düzey atamalar Resmî Gazete'de
Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimi!
Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimi!
AKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi
AKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi