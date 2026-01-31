Mersin'de korkutan kaza! Hafif ticari araç yan yattı: 2 kişi yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarı'nda meydana gelen kazada Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAN YATAN ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YARALANDI
Takla atan hafif ticari araçta yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)