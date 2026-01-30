Osmaniye’de feci kaza: Otomobil refüje çarpıp diğer araçla çarpıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından da başka bir otomobile çarptı.

Kazada 2 kişi yaralanırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAĞIŞLI HAVADA KONTROLDEN ÇIKTI

Feci kaza, saat 21.30 civarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce refüje, ardından da aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.