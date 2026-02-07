Mersin'de korkutan ev yangını!

Mersin'de korkutan ev yangını!
Mersin'de 3 katlı apartmanın en üst katındaki bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi.

Mersin’in Anamur ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'te köy yangını: 4 ev ve bir ahır kül olduKarabük'te köy yangını: 4 ev ve bir ahır kül oldu

3 KATLI APARTMANIN EN ÜST KATINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, Mersin'in Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıktı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalıevleri Mahallesi'ndeki 3 katılı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

DUMANDAN ETKİLENENLERE OLAY YERİNDEKİ AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

DİĞER DAİRELERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

