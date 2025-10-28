Merdan Yanardağ: Biz yolumuzdan devam edeceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ileTELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın gözaltında olduğu saatlerde TELE 1'e mahkeme kararıyla kayyum atandı. Kayyum olarak görevlendirilen TMSF yetkilileri binaya polis eşliğinde girerek, siyasi yayınlara izin verilmeyeceğini belirtti.

Kayyuma yurttaşlardan ve siyasetçilerden tepki gelirken, TELE 1'e destek sürdü.

Tele1'in Youtube kanalı yeniden erişime açıldı! Kayyum atanmıştı

"BOYUN EĞECEĞİMİ SANIYORLARSA ÇOK YANLIYORLAR"

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, kendilerine destek verenlere teşekkür ederken kumpas sonucu hapse atıldığını belirttiği bir açıklama yaptı.

"İktidar yeni ve fakat akıl dışı bir kumpasla beni ve Tele1'i susturmak için bu kez de casusluk soruşturması başlattılar. Bize yakışmayacak birkaç sıfat varsa eğer, bunların başında casusluk ve kendi halkına ihanet gelir. Yurtseverlik tıpkı devrimcilik gibi ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bizim künyemize kazınmıştır" diyen Yanardağ, kendilerine 5. sınıf bir kumpas kurulduğunu belirttiği açıklamasında baskılara boyun eğmeyeceğini şöyle vurguladı:

"Bu kumpas 3. sınıf bile değil 5. sınıf bir kumpastır. Yalan ve iftira ile Tele1 ve beni susturmak istediler. Hile ve zorla Tele1'e el koyabilirler ama benim susacağımı ve boyun eğeceğimi sanıyorlarsa çok yanlıyorlar."

Tutuklu Gazeteci Merdan Yanardağ

Her türlü baskıya rağmen TELE 1'in geri adım atmadığını belirten Yanardağ, kanalın yayın politikasına dikkat çekerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tele1 hem Türkiye’nin yolunu aydınlatıyor hem de medyaya ve topluma yön gösteriyordu. Devam eden bir oyunun parçası olmak yerine medyada siyasal ve entellektüel ortamda bir oyun kurucu idi. Bu nedenle susturmak istediler."

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik dediler, terör propagandası iddiasında bulundular, dini duyguları aşağıladığımızı utanmazca ileri sürdüler. Tehdit ettiler, kanala para cezası kestiler, defalarca ekranı kararttılar olmadı. Tele1 yoluna devam etti. Oyun kurucu olmayı sürdürdü."

"Mevcut medya ortamında bir yıldız gibi parlaması nedeni buydu, bütün arkadaşlarımızın özverili çalışması gazetecilik ve entelektüel birikimi ile rotası belli, tavrı net, eğilip bükülmeyen bir medya kuruluşu oldu."

Merdan Yanardağ'ın X hesabından yapılan paylaşım (28.10.2025)

"BU KARANLIK ABLUKAYI BİRLİKTE DAĞITCAĞIZ"

Pazartesi gününden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Merdan Yanardağ, açıklamasını kendilerine destek verenlere teşekkür ederek şu ifadelerle noktaladı: