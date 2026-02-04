Mehmet Şimşek'ten 'saç ekimi' paylaşımı: Türkiye'ye gitmeliydi

Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından hava yolu şirketi Ryanair tarafından 3 Şubat'ta yapılan bir "saç ekimi" şakasını yeniden paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir RT (yeniden gönderim) yapmış; Shakespeare'in saç ektirmiş gibi gösterildiği bir fotoğrafın yer aldığı ve Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare (1610)” notunun düşüldüğü bir şakayı paylaşmıştı.

Şimşek'in bu paylaşımı sempati ile karşılanırken, kimi kullanıcılar ise "Sağlık alanına yeni vergiler geliyor diye yorumladım" şeklinde eleştirel yorumlarda bulunmuştu.

ŞAÇ EKİMİ ŞAKASINI YENİDEN PAYLAŞTI

Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir RT daha yaptı. Şimşek, hava yolu şirketi Ryanair tarafından 3 Şubat'ta yapılan bir "saç ekimi" şakasını kendi hesabından yeniden paylaştı.

Bakanlıktan 'sahte Mehmet Şimşek' uyarısı: Paranızı kaptırmayınBakanlıktan 'sahte Mehmet Şimşek' uyarısı: Paranızı kaptırmayın

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, ünlü sanatçı Justin Bieber’ın fotoğrafı üzerine "Kötü yapılmış bir saç ekimini kilometrelerce uzaktan bile anlayabilirim" ifadeleri kullanılıyor. Hava yolu şirketi Ryanair ise bu gönderiyi alıntılayıp "Türkiye’ye gitmeliydi" notuyla paylaştı.

"TÜRKİYE'YE GİTMELİYDİ"

Ryanair tarafından yapılan bu paylaşım, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in resmi sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

