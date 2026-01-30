Bakanlıktan 'sahte Mehmet Şimşek' uyarısı: Paranızı kaptırmayın

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları mağdur etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar ve dijital dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin resmi bir uyarı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, son günlerde artış gösteren "yapay zeka destekli" sahte içeriklere dikkat çekildi.

BAKAN ŞİMŞEK ADINA SAHTE RÖPORTAJLAR

Dolandırıcıların, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sesini ve görüntüsünü kurgulayarak sanki bir yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi sahte videolar hazırladığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür içeriklerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını vurguladı.

RESMİ KAYNAK VURGUSU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış ve yatırım tavsiyesi izlenimi veren asılsız röportajlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içeriklerin tamamı asılsızdır ve yurttaşlarımızın maddi kayıp yaşamasına neden olacak dolandırıcılık girişimleridir. Yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yalnızca resmi hesaplardan ve güvenilir devlet kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."