Mehmet Akif Ersoy 3 ay önce tövbe için Umre'ye gitmiş
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un 2019’dan bu yana yasaklı madde kullandığı, gözaltından üç ay önce son kez kullandıktan sonra tövbe amacıyla Umre’ye gittiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin yeni bir detay dosyaya yansıdı.

Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Mehmet Akif Ersoy kimlerle kullandığını da söylediUyuşturucu kullandığını itiraf eden Mehmet Akif Ersoy kimlerle kullandığını da söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! 'İtirafçı' olmak istemişti: İşte savcılığın cevabıMehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! 'İtirafçı' olmak istemişti: İşte savcılığın cevabı

TÖVBE ETTİ UMREYE GİTTİ

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre; yapılan tespitlere göre Mehmet Akif Ersoy’un 2019 yılından bu yana yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Ersoy’un, gözaltına alınmasından yaklaşık üç ay önce son kez yasaklı madde kullandığı öğrenildi. Ersoy'un bu süreçten sonra ise tövbe etmek amacıyla Umre’ye gittiği belirtildi. Öte yandan Ersoy'un kendisine operasyon yapacağını önceden haber aldığı da iddia edilmişti.

İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez ifade veren Mehmet Akif Ersoy’un beyanları inceleme altına alındı. Savcılığın, ifadede yer alan iddiaları detaylı şekilde araştırdığı ve bu doğrultuda soruşturmayı genişlettiği vurgulandı.

Mehmet Akif Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada pişmanlık duyduğunu belirterek, “Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir” ifadelerini kullandı.

