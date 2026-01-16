Meclis'teki 'çocuk tacizi' davası başladı!

TBMM lokantasında stajyer öğrencilere yönelik cinsel taciz davasının ilk duruşması, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşma öncesi kadın hakları dernekleri adliye önünde basın açıklaması yaptı, ancak koridor çevik kuvvet tarafından kapatıldı.

Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesi

KADIN ÖRGÜTLERİ KORİDORA ALINMADI

Cumhuriyet'in haberine göre, Sadece taraflar, avukatlar, mağdur yakınları, milletvekilleri ve gazeteciler koridora alındı. CHP milletvekilleri Asu Kaya, Sibel Suiçmez ve Aysu Bankoğlu duruşmayı takip etti. Kadın dernekleri koridora alınmazken, milletvekilleri ve mağdur avukatları duruma itiraz etti.

GAZETECİLER DURUŞMAYA ALINMADI

Mahkeme hakimi, kapının açık bırakılacağını belirtti ancak basın mensuplarının salona girmesine izin verilmedi.