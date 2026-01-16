Meclis'teki 'çocuk tacizi' davası başladı!

Meclis lokantasında stajyer öğrencilere yönelik cinsel taciz davasında 4 sanığın yargılanmasına Ankara’da başlandı. Duruşma öncesi ve sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kadın dernekleri ve basın mensuplarının salona alınmaması tepki çekti.

TBMM lokantasında stajyer öğrencilere yönelik cinsel taciz davasının ilk duruşması, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşma öncesi kadın hakları dernekleri adliye önünde basın açıklaması yaptı, ancak koridor çevik kuvvet tarafından kapatıldı.

Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesiMeclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesi

KADIN ÖRGÜTLERİ KORİDORA ALINMADI

Cumhuriyet'in haberine göre, Sadece taraflar, avukatlar, mağdur yakınları, milletvekilleri ve gazeteciler koridora alındı. CHP milletvekilleri Asu Kaya, Sibel Suiçmez ve Aysu Bankoğlu duruşmayı takip etti. Kadın dernekleri koridora alınmazken, milletvekilleri ve mağdur avukatları duruma itiraz etti.

GAZETECİLER DURUŞMAYA ALINMADI

Mahkeme hakimi, kapının açık bırakılacağını belirtti ancak basın mensuplarının salona girmesine izin verilmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

