Meclis'te sandalye dağılımı değişti: İşte CHP, AKP ve diğer partilerin sandalye dağılımı

TBMM'de son 5 ayda 4 bağımsız milletvekilinin CHP'ye geçmesiyle sandalye dağılımı değişti.

Gelecek Partisinden temmuz ayında ayrıldığını açıklayan ve bağımsız milletvekili olarak Mecliste görevine devam eden Doğan Demir, son grup toplantısında CHP'ye katıldı.

Mecliste son 5 ayda Demir'den önce bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılması ile partinin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 139'a yükseldi.

TBMM’DE VEKİL SAYISI 600’DEN 592’YE DÜŞTÜ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle: