Meclis CHP'nin tarihi boykotu ile bugün açılıyor

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Olağanüstü Kurultay’ın ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan kararı açıklayarak 1 Ekim’deki (bugün) TBMM açılışına ilişkin tutumlarını duyurdu.

Yücel, geçen yasama döneminin açılışında sergilenen tutumun aksine bu yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı ne karşılayacaklarını ne de uğurlayacaklarını söyledi.

MECLİS CHP'NİN TARİHİ BOYKOTU İLE BUGÜN AÇILIYOR

TBMM, 2,5 aylık aranın ardından 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlıyor. Yeni yasama yılına CHP'nin tarihi boykotu damga vuracak. CHP yönetimi, son dönemde belediye başkanları ve partiye yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı.

Buna göre CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayacak, ayrıca Meclis'te yapacağı konuşmayı da dinlemeyecek.

Meclis’teki ilk tören Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek. Ardından saat 14.00’te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak. Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kurul’daki birleşim, Erdoğan’ın hitabıyla devam edecek. Yeni yasama yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Kurtulmuş ayrıca akşam bir resepsiyon düzenleyecek.

Özel, resepsiyonun düzenleneceği saatlerde “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 58’incisi için 20.30’da İstanbul Küçükçekmece’de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resepsiyona katılması halinde CHP milletvekilleri bu etkinlikte de yer almayacak.

Deniz Yücel, partisinin boykot kararını geçmişte yapılan nezaket adımlarını hatırlatarak şu şekilde açıkladı:

“Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, tüm siyasi parti genel başkanlarını aradı, bayramlarını kutladı. Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz kendisini ayakta karşıladık.”

CHP'den sonra TİP de Meclis açılışına katılmayacağını açıkladı

“1 Ekim sonrasında eski bir siyasinin, geçmişte bakan yardımcılığı yapmış bir kişinin İstanbul Başsavcılığına atanmasının ardından partimiz, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir saldırı yaşamaya başladı.”

Bir parti daha Meclis açılışına katılmayacak

“Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanarak Esenyurt’a kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile devam etti. Bugün millet iradesi 188 gündür tutsak.”

Yargı süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere de dikkat çeken Yücel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandığını ve davalarda yetkisiz mahkemelerin devreye sokulduğunu belirtti. “İstanbul Mahkemesi yetkisi olmamasına rağmen hukuksuz tavrını sürdürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tutumlarının nedenini şu sözlerle özetledi:

“Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün gösteremediler.”

Yücel, CHP’nin Meclis açılışında Erdoğan’a karşılık vermeyeceğini yineleyerek şunları söyledi:

“Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak.”

Yasama çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yücel, “28. Dönem 4. Yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.