Mazot tabakasıyla kaplanan denizin faili belli oldu: Rekor ceza

Yayınlanma:
Bartın'da 3 kilometrelik sahil şeridinde görülen mazot kirliliğinin kaynağı ‘Palau' bayraklı VOLGA-DON 5021 isimli gemi çıktı.

Bartın'da 19 Haziran'da 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, suyun yüzeyinde mazot tabakası ve kötü kokuyla karşılaşınca ekipler harekete geçti. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı, denizden numune aldı. Kirliliğin 500 metrelik alanda yoğunlaştığı tespit edildi.

Sahil Güvenlik, yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen 7 yük gemisinden sintine numunesi alarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdi. Analiz sonuçları, kirliliğe ‘Palau' bayraklı VOLGA-DON 5021 isimli ticari geminin neden olduğunu ortaya koydu.

Çevre Kanunu kapsamında gemiye 10 milyon 918 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

