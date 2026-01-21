Mazıcı Apartmanı davasında karar: 10 sanığa hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 12 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan Mazıcı Apartmanı davasında mahkeme kararını açıkladı. Aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan mahkum edildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE 10 YILA VARAN CEZALAR

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, binanın denetim ve onay süreçlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti; belediye görevlileri Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan, Latif Oktay, Ümit Erenler ve Mehmet Çetin’e 10 yıl 8 ay 20 gün, bir diğer belediye görevlisi Mustafa Bingöl’e ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verirken, söz konusu sanıkların tutuklanma işlemlerinin ise sonraya bırakılmasına hükmetti.

Binanın teknik sorumluları hakkında daha ağır cezalara hükmedildi. Statik proje müellifleri Muzaffer Doğan ve Vahap Kırmızıbayrak ile fenni mesul Ahmet Turan Üzmez, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu üç sanık hakkında ayrıca arama celbi çıkarılmasına karar verdi.

BİLİNÇLİ TAKSİR VURGUSU

Savcılık mütalaasında, sanıkların binanın statik projelerinde ve uygulama aşamasındaki eksiklikler nedeniyle "bilinçli taksir" ile hareket ettikleri vurgulanmıştı. Sanık avukatları duruşmada beraat taleplerini yinelemiş olsa da mahkeme, sunulan bilirkişi raporları ve deliller ışığında kusurlu olduklarına hükmetti.