Marmaralılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Marmaralılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Ülke genelinin büyük bir bölümü az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacakken, yağışlı hava daha çok kuzey bölgelerde etkisini gösterecek. MGM'nin tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu ve genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Daha dün kavrulurken şimdi kar altında kaldık! Kent merkezi bile bembeyaz olduDaha dün kavrulurken şimdi kar altında kaldık! Kent merkezi bile bembeyaz oldu

meteorolojii.jpg

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
Bakırköy'de polisten nefes kesen kovalamaca: "Dur" ihtarına uymayan sürücü vurularak yakalandı
Bakırköy'de polisten nefes kesen kovalamaca: "Dur" ihtarına uymayan sürücü vurularak yakalandı
Eskişehir-Ankara karayolunda TIR devrildi
Eskişehir-Ankara karayolunda TIR devrildi