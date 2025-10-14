Marmaralılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Ülke genelinin büyük bir bölümü az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacakken, yağışlı hava daha çok kuzey bölgelerde etkisini gösterecek. MGM'nin tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu ve genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Daha dün kavrulurken şimdi kar altında kaldık! Kent merkezi bile bembeyaz oldu

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.