Daha dün kavrulurken şimdi kar altında kaldık! Kent merkezi bile bembeyaz oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde pek çok il için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı gelirken birçok il beyaza büründü. Bu illerden biri olan Erzurum’da, beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Kentin Aşkale ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte, ilçe merkezi ve çevre köyler beyaza büründü. Kar yağışı Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçelerinde de etkili oldu.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE YAKLAŞTI!

Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve Dağyurdu Köyü başta olmak üzere zaman zaman şiddetli bir şekilde devam etti. Kent merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı öğrenildi. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler ise yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

“BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU”

Palandöken ilçesinde karla kaplı otomobilini temizleyen Tanju Kara, "Kar yağışını bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Umarım çok zor geçmez bu kış. Hazırlıksız yakalandık. Kış lastiklerini de taktırmamıştık henüz” ifadelerini kullandı.

GÜN İÇİNDE DE ETKİLİ OLACAK!

Erzurum’da vatandaşlar, sabah uyandıklarında karşılaştıkları kar manzarası karşısında hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı.

Kar ve sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den 21 il için 'sarı kod'lu uyarı!

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla gün içinde de etkili olabileceğini ifade ederken sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.