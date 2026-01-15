'Mardinli Marilyn Monroe' cezaevine teslim oldu

'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan 50 yaşındaki Melek Akarmut, bir taksi şoförünün iş yerinin önünde uyuyan bir köpeği ezdiği görüntülerini paylaştığı için ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Akarmut, Elazığ'a gidip cezaevine teslim oldu.

Olay, 2024 yılının Mayıs ayında, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde Üçyol mevkisinde yaşanmıştı.

47 BNR 902 plakalı taksinin şoförü, araca müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel şekilde park etti.

UYUYAN KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇMİŞTİ

Müşterisini aldıktan sonra tekrar hareket eden taksici, o sırada kaldırımda uyuyan bir köpeğin üzerinden geçti.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl hapis cezası isteniyor

O anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Köpek kaçarken, çevrede bulunan vatandaşlar da şoföre tepki gösterdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Olay, yetkililere ihbar edildi. Taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

Taksi şoförü, köpeği fark etmediğini söyledi ancak yine de ismi açıklanmayan şoföre 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası kesildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ, 'MARILYN MONROE'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevrede 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Akarmut da olay anını kaydeden kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp, duruma tepki gösterdi.

Taksi şoförü, görüntüleri paylaşan Melek Akarmut hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Davada, mahkeme heyeti, Akarmut’a ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

"BİZİM GİBİLER İÇERİDE, KÖTÜ İNSANLAR DIŞARIDA"

Kararın ardından Akarmut, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek teslim olduğunu, çektiği videoyla duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Melek Akarmut, "Elazığ Kadın Açık Cezaevi'ne teslim olmak için kapıdayım. Bizim gibiler içeride, kötü insanlar dışarıda. Benim suçum hayvanları korumak. Bu ceza sadece bana değil, birçok kedime, köpeğime, çocuklarıma, evlatlarıma, aileme, herkese kesildi. Köpeğimi ezen kişi değil, ben cezaevine giriyorum. Daha önce de girdim, bu sefer uzun olacak. Çocuklarımın gözyaşları, huzurumuzu bozmaları yanlarına kalmasın. Allah yanlarına bırakmasın. Lütfen bizi unutmayın, bizi yalnız bırakmayın. İş yerim bu arada çalışmayacak. Lütfen ürün alarak destek olun. Bunlar benim çocuklarım, yanımda geldiler. İki gündür ağlıyoruz. Maalesef yakalanma kararımın çıktığını çok geç öğrendik. 100 tane polis aradı, 'Gittin mi' diye. Sanki ben katilim. Ben teslim olacağımı zaten söyledim, bir yere kaçmıyorum. Avukatım da yok. Umarım beni burada yalnız bırakmazsınız" ifadelerini kullandı.