Mardin'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Artuklu- Kızıltepe karayolu Ofis Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre plakaları belirlenemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada sonucu S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.