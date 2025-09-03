Mardin'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 9 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Artuklu- Kızıltepe karayolu Ofis Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre plakaları belirlenemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada sonucu S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı.

mardinde-zincirleme-kaza-9-yarali-896343-266276.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

