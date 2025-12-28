Mardin’de dehşet! 19 yaşındaki genç kavgada öldürüldü

Yayınlanma:
Mardin’in Derik ilçesinde 19 yaşındaki Kanivar Gözen, kavga ettiği B.Y. (25) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. B.K. isimli saldırgan gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mardin’in Derik ilçesinde bağlı Cevizpınar Mahallesi’nde bulunan çarşı merkezinde, geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, B.Y. (25) ile Kanivar Gözen (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken kavga sırasında Gözen vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

kavgada-bicaklanarak-olduruldu-1083871-321695.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ,ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanivar Gözen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Gözen, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

kavgada-bicaklanarak-olduruldu-1083873-321695.jpg

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Gözen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli B.Y. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:DHA

