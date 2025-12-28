Mardin’de dehşet! 19 yaşındaki genç kavgada öldürüldü

Mardin’in Derik ilçesinde bağlı Cevizpınar Mahallesi’nde bulunan çarşı merkezinde, geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, B.Y. (25) ile Kanivar Gözen (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken kavga sırasında Gözen vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ,ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanivar Gözen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı

Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Gözen, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Gözen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli B.Y. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.