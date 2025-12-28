Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı

25 Mayıs Çarşamba, gece yarısını bir buçuk saat geçe Beyoğlu’nun hareketli sokaklarından Kamer Hatun Mahallesi’nde, şehrin gece ekonomisi olağan ritminde akıyordu. Ancak bir eğlence mekanının loş ışıkları altında, geceyi sonlandıran ses müzik değil, parçalanan bir cam bardağın gürültüsü oldu. Ömer G. isimli vatandaş için sıradan bir sosyal etkinlik olarak başlayan gece, saniyeler içinde hastane koridorlarında biten bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

CAM KIRIKLARI VE FİZİKSEL ŞİDDET

Eğlence mekanındaki güvenlik kameralarının sessiz tanıklığında gerçekleşen olayda, şiddetin anatomisi saniye saniye kaydedildi. Mekanda bulunan Ömer G., henüz nedeni tam olarak anlaşılamayan bir gerilimin ardından Abdullah Kemal D. (30) ile karşı karşıya geldi. Görüntülere yansıyan detaylara göre; sözlü tartışma hızla fiziksel bir saldırıya evrildi.

Abdullah Kemal D.

Abdullah Kemal D., elindeki cam bardağı bir saldırı aracına dönüştürerek Ömer G.’nin boyun bölgesini hedef aldı. Saldırının şiddetiyle bardak parçalanırken, Ömer G. boynundan ciddi şekilde yaralandı. Şiddet eylemi bununla sınırlı kalmadı; şüpheli, kanlar içinde kalan mağdura kafa atarak darp etmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, hayati risk taşıyan boyun yaralanmasına ilk müdahaleyi yaparak Ömer G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu tablo, İstanbul’un en işlek turistik merkezlerinden birinde, vatandaşın can güvenliğinin ne denli kırılgan bir zeminde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

'SARKINTILIK' İDDİASI

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek mekanın kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen Abdullah Kemal D., kısa sürede yakalandı.

Emniyet sorgusunda şüphelinin verdiği ifade, şiddet vakalarında sıkça başvurulan bir savunma mekanizmasını işaret ediyordu. Abdullah Kemal D., tanımadığını belirttiği Ömer G.’nin, kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini öne sürdü. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede, bardağı kasıtlı olarak kullanmadığını, çıkan arbedede bardağın elinde "kırılarak" elini kestiğini iddia etti. Ancak bu "kaza" savunması, güvenlik kameralarındaki "hedef gözeterek yapılan hamle" görüntüleriyle örtüşmedi.

YARGIDAN 'KASTEN YARALAMA' KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, mevcut deliller ve kamera kayıtları ışığında adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme safhası, sokaktaki şiddetin cezasız kalıp kalmayacağı sorusuna hızlı bir yanıt verdi.

Abdullah Kemal D., şahsi savunmasındaki "tahrik" ve "kaza" argümanlarına rağmen, mahkeme heyeti tarafından 'Kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer G.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, ortaya çıkan görüntüler ve yargının tutuklama kararı, bireysel silahlanmanın ve şiddet eğiliminin eğlence mekanlarına kadar sızdığı bir atmosferde, adaletin tecellisi adına önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.