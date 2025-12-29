Mardin kayyumundan DEM’li başkana tazminat davası!

Mardin kayyumundan DEM’li başkana tazminat davası!
Yayınlanma:
Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Tuncay Akkoyun, belediye taşınmazlarının satışını eleştiren, belediyenin eşbaşkanı Devrim Demir’e tazminat davası açtı.

4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Devrim Demir’e tazminat davası açtı.

Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!

BELEDİYE TAŞINMAZLARININ SATIŞINI ELEŞTİRMİŞTİ!

Devrim Demir belediyeye ait taşınmazların satışa çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin kayyumu talana devam ediyor. 5 memuru ile belediyeye ait taşınmazları satılığa çıkaran zihniyeti geçmiş pratiklerinden de iyi tanıyoruz. Tek varlık gerekçeleri talan ve hırsızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

akkoyun.webp

25 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!

Kayyum, söz konusu paylaşım hakkında şikayetçi olurken Demir’den "DEM Parti eski meclis üyesi" olarak bahsettiği şikayet dilekçesinde "kişilik haklarına saldırı" ve "devletin kamu görevlisi olarak tarafıma tevdi etmiş olduğu makamı toplum nezdinde lekeleyerek küçük göstermeye çalıştığı" iddiasında bulundu. Kayyum, Demir’in kendisine 25 bin lira tazminat ödemesini talep etti.

.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

