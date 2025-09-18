Mantar yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı!

Mantar yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı!
Yayınlanma:
Giresun'da mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İl merkezine bağlı Duroğlu beldesinde yaşayan 4 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

Zehirlenenlerden 1'inin yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak:AA

