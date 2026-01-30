Mansur Yavaş ücretsiz ulaşımı duyurdu

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal abonman uygulamasının 1 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. Uygulama kapsamında, sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip olanlar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce duyurduğu ücretsiz ulaşımın ilk ayağı olan sosyal abonman uygulaması 1 Şubat’ta hayata geçiriliyor.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak sosyal abonman projesi kapsamında; ABB’den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin vatandaş toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Uygulama, ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin kişiyi kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar halinde sisteme dahil olacak.

375 BİN KİŞİ ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

  • "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla sosyal abonman uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; Ankara Büyükşehir Belediye’mizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.
  • İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dahil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak.
  • Sosyal Abonman; EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık.

"OTOBÜS ALIM SÜRECİMİZ DE SÜRÜYOR"

  • Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.
  • Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin’de beş farklı şehirde, beş ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

