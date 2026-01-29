Mansur Yavaş: Yargılanacaksam da çorba dağıtmaktan yargılanayım

2024 yerel seçimlerinde birinci parti olmalarının ardından birçok belediyesine operasyon yapılan CHP'nin önemli isimlerinden Mansur Yavaş'a, ücretsiz bir şekilde çorba dağıtmasının ardından soruşturma açılmıştı.

Mansur Yavaş Çorba Soruşturması sessizliğini bozdu!

İçişleri Bakanlığı tarafından konser soruşturması nedeniyle soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında belediyenin sorumluluk bölgesindeki hastane önleri ve üniversite yakınlarındaki 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikram etmesinin de soruşturmalara dahil edilmesi vatandaşlar tarafından da tepki ile karşılanmıştı.

Konu hakkında ilk tepkisini veren Mansur Yavaş, insan olan herkesin kendisi gibi davranacağını söylemişti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Gençlerin Gündemi: Söz Gençlikte Başkan Yanında' programında gençlerin sorularını yanıtladı. Ankara'da düzenlenen etkinlikte bir genç, tartışma konusu olan çorba konusunu Yavaş'a sordu. Yavaş'tan kendisine yöneltilen eleştirilere ne cevap vereceği soruldu.

Yavaş çorba sorusuna verdiği cevapta konuyu araştıran müfettişin henüz sormadığını ancak sorması halinde kendisinin talimatı ile dağıtıldığını çalışma arkadaşlarına ilettiğini söyledi.

'Yargılanacaksam çorba dağıtmaktan yargılanayım' diyen Yavaş, önemli olanın 'yerel yöneticinin kentte yaşayan birisinin niye ihtiyacı olduğunu hissetmesi' olduğunu kaydetti:

Evet böyle yapılan bir hizmetten memnuniyeti görüyorlar. Evet yapılan hizmetten memnuniyeti görüyorlar. Öğrencilerin metro çıkışına buz gibi havada elini alıp aynı yoldan geldiğim için görüyorum.

O çorbayı alıp otobüse bindiklerini görüyorum. Bir diğeri sanayide özellikle İvedik'te Ostim gibi yerlerde erken işe gitmek zorunda kalan insanları metrosu çıkışında gelen çorba aldıklarını görüyorum.

Gece vakti 3'te başlıyor hamallar. Toptancı Hal'inde sabah erkenden hepimize servis yapılması için onlara gönderiyorum vesaire öğrencilere gönderiyorum. İhtiyaç sahibi herkese gönderiyorum. Bu arada çeşitli gruplar Ulus'ta miting toplantı yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Onlara da gönderiyorum.

Yani burada Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız var. Müfettiş hala bana sormadı ama sorarsa deyin ki dedim ee Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizzat talimatıyla dağıtıyoruz deyin dedim.



Yani yargılanacaksam da çorba dağıtmaktan yargılanayım. Allah başka şeyden başka şeyden yargılanmaktan korusun. Hepimizi. Önemli olan yerel yöneticinin kentte yaşayan birisinin niye ihtiyacı olduğunu hissetmesi. Ben olsaydım ne yapardım veya ben olursam ben orada olsaydım ben burada çalışsaydım ne isterdim.

Yani onu görüp de bir yöneticinin ona el uzatması son derece önemlidir. Ben bu kentte yaşayan herkesin kafayı kaldırdığı anda bir ihtiyacı varsa onun için yerel yönetimler var. Anında ona cevap verebilmesi gerektiğini yayılıyorum. Hani bir söz var bizde. Bizim sosyal yardımlarımız da çok eleştiriliyor.

***



Onu da geldi müfettiş inceledi hiçbir şey bulamadı. Bakanlık git bir daha bak bir şey bul diye tekrar geri göndermişler. 200.000 aile ile ilgileniyoruz. Bu 200.000 ailenin 80.000 çocuğunu ücretsiz taşıyoruz. Yakında bunların tamamının kendileri dahil ücretsiz taşımaya başlıyoruz. Ulaşımı tamamen ücretsiz yapmaya çalışıyoruz.

Lüksemburg'ta var Viyana'da var İnşallah Türkiye'de de ilk Ankara'da yapacağız ücretsiz taşımayı. Hani komşusu aç yatarken Tokyeden bizden değildir denir ya. Bir belediye başkanı eğer kendisinin haberi olduğu halde birilerini yatağa aç girdiğini görüyorsa o da bizden değildir. Yani böyle bakmak lazım.