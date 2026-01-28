Manisa'da uzaklaştırma kararına rağmen cinayet: Katil zanlısı eş tutuklandı

Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Pınar K., ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi H.K. (41) ile sokakta karşılaştı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan H.K. ile Pınar K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki tabancayı ateşleyen H.K., eşini ağır yaraladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pınar K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu, cinayet zanlısı H.K. kaçtığı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'dan 'Pınar Karataş cinayeti' açıklaması: 7 çocuk annesi sokak ortasında katledildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden H.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan şahıs, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.