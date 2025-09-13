Manisa'da feci kaza! 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetle sepetli motosikletin çarpışması sonucu 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, T.Ö. (22) yönetimindeki 35 PDN 23 plakalı kamyonet, Kabazlı Mahallesi’nde Adem Yılmaz’ın (60) kullandığı plakasız sepetli motosiklet ile çarpıştı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü T.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
