Manisa merkezli IŞİD operasyonunda 4 tutuklama

IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik Manisa merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı 3’ü serbest bırakıldı.

Örgüte yönelik, eylem ve faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 Ocak'ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar Manisa merkez ve Soma ilçesinin yanı sıra Bursa, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonlarda A.S. (24), Y.Ç. (31), T.Ç. (26), E.E. (34), N.B. (22), M.D. (33) ve N.A.S. (41) isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 1 tüfek, 2 kama ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu

4 TUTUKLAMA KARARI

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararı açıklandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 1 şüpheli ise serbest kaldı. Soruşturma devam ediyor.