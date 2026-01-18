Mahkeme 'dur' dedi: Cengiz izni koparıp yine devam etti

Cengiz Holding’in Kaz Dağları’ndaki altın ve bakır madeni projesine ilişkin işletme izni, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından yargıya taşındı. Halilağa Bakır Madeni’nin işletme izninin iptali istemiyle açılan davada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen izni iptal etti.

MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mahkeme kararında, idareden temin edilen belgeler ile bilirkişi raporlarının incelenmesi sonucunda işletme izninin, ÇED olumlu kararı alınan sahanın dışına taşacak şekilde verildiğinin tespit edildiği belirtildi. Kararda, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.

CENGİZ DURMADI YENİ İZİN ALDI

Mahkeme kararına rağmen Cengiz Holding’in, dava süreci devam ederken yeniden işletme izni aldığı ve maden faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, mahkeme kararının ruhsat sürecindeki usulsüzlükleri ortaya koyduğunu belirterek, "ÇED izni alınmayan alanlara işletme izni verilemeyeceği netleşti" dedi. Doğan, kararın ruhsatı düzenleyen MAPEG yetkililerinin uygulamalarına ilişkin tartışmaları da gündeme getirdiğini ifade etti.

KAMULAŞTIRMA OLMADAN KÖYLÜLERİN ARASİZİNE GİRDİLER

Dernek Sözcüsü Füsun Kayra ise dava sürecinin 2024 yılında başladığını hatırlattı. Kayra, Şubat 2025’te yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından MAPEG tarafından yeni bir işletme izni düzenlendiğini belirtti. Kayra ayrıca, kamulaştırma yapılmadan köylülerin arazilerine girildiğini öne sürdü.

7 BİN 280 FUTBOL SAHASI

Projeye ait işletme ruhsat alanının yaklaşık 51 bin 660 dönüm olduğu, bunun da yaklaşık 7 bin 380 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geldiği belirtildi. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin dönümlük, yani 857 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanın risk altında olduğu ifade edildi.

Yüzde 79’u maden ruhsatlı olan Kaz Dağları’nın kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bölgedeki 55 köyün su ihtiyacını karşılayan Kocabaş Çayı’na ilişkin iddialar da gündeme getirildi. Füsun Kayra, Kocabaş Çayı’ndan maden faaliyetleri için su çekildiğini, ancak bölgede böyle bir su kaynağının bulunmadığını savundu.