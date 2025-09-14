Magandalar akaryakıt istasyonuna kurşun yağdırdı

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre alacak meselesi nedeniyle tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

1 AĞIR, 4 KİŞİ YARALANDI

Kavga sonucu Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar S.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçtan akaryakıt istasyonunda bulunanlara ateş edilmesinin ardından istasyondakilerin dışarı çıkarak yine silahla ateş açarak karşılık verdiği görülüyor.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.