Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesinin ardından sosyal medyada yapılan gerçeğe aykırı paylaşımlara yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan ve Libya heyetini taşıyan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Kazanın ardından sosyal medya platformları üzerinden gerçeğe aykırı bilgi ve veri paylaşımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında yürütülüyor.

Libya Komutanı ile son görüşen kişiydi! Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan açıklama

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak geldiği Ankara’da resmi törenle karşılanmış ve görüşmeler gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi uçak, kısa süre sonra teknik bir arıza bildirdi. Hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle "acil durum" anonsu yapan mürettebat, geri dönüş izni aldı. Ancak saat 20.36’da uçakla olan tüm irtibat kesildi ve radar görüntüsü kayboldu. Uçağın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde düştüğü ve uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.