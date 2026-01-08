KYK yurdunun çatısı uçtu: Bursa'da koku dolu anlar

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos hayatı felç ederken Nilüfer ilçesinde büyük bir tehlikenin yaşanmasına neden oldu.

Görükle Mahallesi’ndeki Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu’nun çatısı, lodosun etkisiyle sabah saatlerinde uçtu. Kopan çatı parçalarının çevreye saçılmasıyla birlikte, yurt ve bahçede maddi hasar meydana geldi.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, yurtta çok sayıda öğrenci olmasına rağmen olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, hasarın tam boyutu yapılacak incelemelerden sonra netleşecek.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa’da bugün rüzgar hızının 80 km/s’ye çıktığını ve akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiğini aktardı. Vatandaşlar, inşaat sahası gibi riskli noktalardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer tarafından, yurdun barınma kapasitesinde problem yaşanmaması için öğrenciler adına gerekli yönlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.