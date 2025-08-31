Kuru otları temizlerken ormanı yaktılar

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan 3 helikopter karadan ise arazözlerle yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaptı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

KURU OTLARI TEMİZLEMEK İSTERKEN ORMANI YAKMIŞLAR

Yangının ardından yapılan incelemelerde, orman yakınında bulunan bir besihanenin etrafındaki kuru otlar 3 kişi tarafından yakılarak temizlenmek isterken, alevlerin ormana sıçradığı iddia edildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Orman yangınına ilişkin soruşturma devam ediyor.