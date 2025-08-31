Kuru otları temizlerken ormanı yaktılar

Kuru otları temizlerken ormanı yaktılar
Yayınlanma:
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bugün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, ilçedeki besihanenin etrafındaki kuru otları yakarak temizlemek istediği ileri sürülen 3 kişinin yüzünden çıktığı öğrenildi. 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

pamukkalede-cikan-orman-yangini-sonduru-891367-264727.jpg

Yangın, havadan 3 helikopter karadan ise arazözlerle yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaptı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

pamukkalede-cikan-orman-yangini-sonduru-891368-264727.jpg

KURU OTLARI TEMİZLEMEK İSTERKEN ORMANI YAKMIŞLAR

Yangının ardından yapılan incelemelerde, orman yakınında bulunan bir besihanenin etrafındaki kuru otlar 3 kişi tarafından yakılarak temizlenmek isterken, alevlerin ormana sıçradığı iddia edildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Orman yangınına ilişkin soruşturma devam ediyor.

pamukkalede-cikan-orman-yangini-sonduru-891366-264727.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Türkiye
CNN Türk’te 30 Ağustos skandalı! Büyük Taarruz'u da Erdoğan kazanmış
CNN Türk’te 30 Ağustos skandalı! Büyük Taarruz'u da Erdoğan kazanmış
Oltası elektrik teline takılan balıkçı hayatını kaybetti
Oltası elektrik teline takılan balıkçı hayatını kaybetti