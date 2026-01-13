Kurtuluş Savaşı şehitliğinin dibine maden ocağı açacaklar!

Sabancı Holding bünyesindeki Çimsa Çimento, İntikamtepe bölgesinde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda kalker ocağı işletmek için ruhsat aldı. 2023 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alan proje, Bilecik Valiliği tarafından duyuruldu. Şirketin ruhsat alanı, resmi İntikamtepe Şehitliği’ne yaklaşık 1.35 kilometre mesafede bulunsa da bölgenin tamamının savaş alanı ve doğal şehitlik olduğu belirtiliyor.

"ŞEHİTLERİ NEREYE SIYIRACAKSINIZ?"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bölgede incelemelerde bulunan Tarihçi Dr. Selim Erdoğan, projenin mevzuata aykırı olduğunu savunarak önemli uyarılarda bulundu. Şehitliğin yanı sıra maden sahasına sadece 100-150 metre mesafede kayıt dışı mezarlar ve savaş kalıntıları bulunduğunu belirten Erdoğan, 2863 sayılı kanun uyarınca Milli Mücadele’ye ait siper ve şehitliklerin doğrudan koruma altında olması gerektiğini hatırlattı. Çıkarılacak madenin nadir olmadığını ve her yerden temin edilebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Tarihinizi elinizden alıyorlar. Buradaki toprağı sıyırırken şehitleri nereye sıyıracaksınız?" diyerek Bilecik Valiliğini göreve çağırdı.

ŞİRKETTEN "RUHSAT İPTALİ" AÇIKLAMASI

Tartışmaların odağındaki Çimsa’dan yapılan açıklamada ise tüm yasal izinlerin alındığı ancak kamuoyundaki hassasiyetin ardından sürecin değiştiği belirtildi. Şirket, ruhsat sahasının şehitliğe 2 kilometre mesafede olduğunu iddia ederken, şu an için bölgede hiçbir faaliyet yürütülmediğini ve bizzat şirket tarafından ruhsat iptali işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

BİRİNCİ İNÖNÜ'NÜN KİLİT NOKTASI

İntikamtepe, 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Birinci İnönü Savaşı’nda, Türk ordusunun Yunan ilerleyişini durdurduğu ve milli mücadele inancının pekiştiği en stratejik noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Bölgede 126’ncı alay, üçüncü tabur ve dokuzuncu bölüğe mensup çok sayıda askerin ebedi istirahatgahı bulunuyor.

SABANCI HOLDİNG PROJEYİ DURDURDU

Kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından toplanan Sabancı Holding yönetimi, İntikamtepe Şehitliği'nin tarihi dokusunu korumak amacıyla projeyi durdurma kararı aldı. Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’in bildirdiği bu karar doğrultusunda, bölgede hiçbir madencilik faaliyeti yapılmayacağı taahhüt edilirken; ruhsatın tamamen iptal edilmesi için MAPEG ve ilgili bakanlıklar nezdinde resmi işlemler başlatıldı.

2022'de alınan ruhsatın ardından bölgenin bir kısmının SİT alanı ilan edilmesiyle başlayan hukuki karmaşa, şirketin kararıyla netlik kazandı. Şirket, bölgeden çekilme kararı aldı.