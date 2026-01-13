Kurtuluş Savaşı şehitliğindeki maden ocağı projesi askıya alındı!

Yunan işgali sırasında sergilenen destansı direnişin hatırasını taşıyan İntikamtepe, ismini Mehmetçiklerin sergilediği büyük fedakarlıktan alıyor. Yöre halkı için "hesabı sorulacak yer" anlamını taşıyan bu tepe, sadece bir şehitlik değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli manevi kalelerinden biri olarak kabul ediliyor.

KAMUOYU TEPKİSİ VE GERİ ADIM

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 2022 yılında ihale edilen ve Çimsa Çimento tarafından işletme ruhsatı alınan sahaya karşı Bilecik halkı ve tarihçiler büyük bir tepki göstermişti. Özellikle bölgenin SİT alanı ilan edilmesine rağmen maden faaliyetlerinin gündeme gelmesi, sosyal medyada ve yerel düzeyde geniş yankı uyandırdı.

SABANCI HOLDİNG PROJEYİ DURDURDU

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından toplanan Sabancı Holding yönetimi, İntikamtepe Şehitliği'nin tarihi dokusunu korumak amacıyla projeyi durdurma kararı aldı. Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’in bildirdiği bu karar doğrultusunda, bölgede hiçbir madencilik faaliyeti yapılmayacağı taahhüt edilirken; ruhsatın tamamen iptal edilmesi için MAPEG ve ilgili bakanlıklar nezdinde resmi işlemler başlatıldı.

Kurtuluş Savaşı şehitliğinin dibine maden ocağı açacaklar!

RUHSAT İPTALİ SÜRECİ

2022'de alınan ruhsatın ardından bölgenin bir kısmının SİT alanı ilan edilmesiyle başlayan hukuki karmaşa, şirketin kararıyla netlik kazandı. Şirket, bölgeden çekilme kararı aldı.