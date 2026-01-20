Kumaş poşetini açınca gözlerine inanamadı: Kur'an sandığı kutudan servet çıktı

Silopi ilçesinin en işlek noktalarından biri olan 3’üncü Cadde üzerinde çeyiz mağazası bulunan Temer Özdemir, bir müşterisi tarafından dikim yapılması amacıyla bırakılan poşeti kontrol ederken şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. Kumaşların bulunduğu poşetin içerisinde farklı, renkli bir kutu daha olduğunu fark eden Özdemir, kutuyu açtığında içerisinde çok sayıda altın olduğunu gördü. Yapılan incelemede söz konusu altınların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

SAHİBİNE ULAŞILDI

Altınları fark ettikten sonra vakit kaybetmeden harekete geçen Temer Özdemir, poşetin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. Telefonla birkaç kişiye ulaşan ve yürüttüğü araştırma sonucunda gerçek sahibini bulan Özdemir, müşterisini iş yerine davet etti. Altınlar, mağazaya gelen sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

"KUTUYU KUR'AN-I KERİM SANDIM"

Yaşanan süreci ve o anki duygularını aktaran esnaf Temer Özdemir, kutuyu ilk gördüğünde farklı bir tahminde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Altınları poşetin içinde bulduk. Müşterilerimiz eşyalarını getirmişlerdi, dikim için bırakmışlardı. Poşeti açtığımızda içinde bir kutu vardı. Kırmızı kutuyu Kur’an-ı Kerim sandım. Açtığımızda altın olduğunu gördüm. Sahiplerini aradık, birkaç kişiye ulaştık ve sonunda sahibini bulduk. Geldiler, emanetlerini teslim ettik. Memnun kaldılar ve bize dua ettiler.”