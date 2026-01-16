Bankaya yatıracağı 110 bin lira çöplükte bulundu: Nasıl teşekkür edeceğini bilemedi

Elde edilen bilgilere göre, olay dün Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaflık yapan Hüseyin Ertürk, bankaya 110 bin TL yatırmak için evden çıktı.

EKİPLER ALANDA ARAMA YAPTI

Elinde başka poşetler de bulunan Ertürk, yanlışlıkla para dolu poşeti çöpe attı. Parasını çöpe attığını bankada fark eden Ertürk, durumu hemen belediyeye yetkililerine bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediyesi ekipleri çöpün toplandığı alanda arama yaptı.

BELEDİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler, saatler süren yoğun çalışmanın ardından 110 bin TL'yi bularak sahibine teslim etti. Yapması gereken önemli ödemeleri olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Ertürk, parayı bularak rahat nefes almasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.