Kumar krizi Erdoğan'ın masasında! Milletvekillerine kadar ulaştı..
Ekonomik kriz ile beraber bozulan toplumsal ahlakın getirdiği krizlerden birisi de kumar... Milletvekillerine kadar ulaşan şikayetler sonrasında kumar krizi Erdoğan'a da sunum yapılarak anlatıldı.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından başı çeken ekonomi nedeni ile birçok vatandaş kısa ve kolay yoldan para kazanarak yaşadığı maddi sorunları çare arıyor. Bu durum öylesine bir hal aldı ki; öğretmenler ve polisler dahi kumara bağımlılığı sonucunda bütün varlıklarını kaybedip canlarına kıymaya başladı.

Sanal kumarda kaybeden öğretmen yaşamına son verdiSanal kumarda kaybeden öğretmen yaşamına son verdi

Daha bir hafta önce Çankırı'da 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar yüzünden ailesinin evlerini ve büyük miktarda para kaybettiğini söylediği bir videonun ardından yaşamına son verdi.

UZMAN ÇAVUŞ KUMAR BORCU NEDENİ İLE İNTİHAR ETTİ

Yine 2026'nın başlarında 34 yaşındaki uzman çavuş Enes Kuş, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda kumar borcuna düştüğünü ailesinin tüm mal varlığını kaybettiğini ve yaklaşık 1 milyon TL borç altında kaldığını ifade etmiş, aktarılanlara göre bu videonun ardından canına kıymıştı.

KUMAR KRİZİ ERDOĞAN'IN MASASINDA

Ekonominin bozulması ile toplumsal sorunların da giderek ayyuka çıkması, kumar bataklığı ile son zamanlarda gündemde. Öyle ki aile fertlerinin yaşadığı sorunlar artık milletvekillerine kadar iletti. Gazeteci Eray Görgülü'nün aktardıklarına göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki günlerde düzenlenen MYK toplantısında bu sorunu gündeme getirip Erdoğan'a bir sunum yaptı.

KUMAR OYNAYANLARIN SAYISI 3 KAT ARTMIŞ

Yılmaz'ın sunumuna göre 2022 yılına göre kumar oynayanların ve yasa dışı bahis oynayanların sayısı 3 kat arttı. Bununla beraber kumar ve yasa dışı bahis oynayanların yaşının alt sınırlara ulaştığı ifade ediliyor.

Eray Görgülü'nün gelişmeye dair aktardığı bilgi şu şekilde:

Milletvekilleri, "Eşim kumara alıştı, çocuğum alıştı" gibi şikayetler almaya başlamış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuyu AK Parti'nin MYK toplantısında gündeme getirdi ve bir sunum yaptı. Sunumda, 2022 yılına göre yasadışı bahis ve kumar oynayan sayısının 3 kat artış gösterdiği ve oynayanların yaşının alt sınırlara doğru düşmeye başladığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

