Kumandayı kopyalayıp kapıyı açtılar: 1 buçuk kilo altını çalıp kaçtılar!

Yayınlanma:
Yalova'da kepenk kumandasını kopyaladıkları kuyumcu dükkanını adeta sahibi gibi açan 6 hırsız, tezgahtaki 1,5 kilogram altını saniyeler içinde çalıp kaçtı.

Yalova’da akıllara durgunluk veren bir yöntemle gerçekleştirilen kuyumcu soygunu, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kepenk kumandasını kopyaladıkları öne sürülen 6 kişilik bir grup, sabah saatlerinde dükkanı adeta sahibi gibi açarak büyük bir vurgun gerçekleştirdi.

SANKİ KENDİ DÜKKANLARINI AÇTILAR

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabaha karşı otomobille dükkanın önüne gelen zanlılar, iddiaya göre daha önceden kopyaladıkları uzaktan kumanda ile iş yerinin kepenklerini kaldırdı. Herhangi bir zorlama olmadan kepengi açan hırsızlar, ardından kapının camını kırarak içeri süzüldü.

kuyumcu.jpg

1,5 KİLOGRAM ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Dükkanın alarmının çalması üzerine işletme sahibi Ahmet Demirhan ve polis ekipleri yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine ulaştı. Ancak 4’ü dükkan içinde, 2’si araçta bekleyen toplam 6 şüpheli, tezgah üzerindeki yaklaşık 1,5 kilogram altını toplayarak hızla uzaklaştı. Hırsızların kasayı açmaya çalışmak yerine doğrudan tezgahtaki ürünlere yönelmesi dikkat çekti.

Böcek ilaçlama kabusu bitmiyor! 11 apartman sakini hastanelik olduBöcek ilaçlama kabusu bitmiyor! 11 apartman sakini hastanelik oldu

İŞLETME SAHİBİ: "KUMANDAMIZ KOPYALANMIŞ"

Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan kuyumcu Ahmet Demirhan, hırsızların profesyonelliğine vurgu yaptı. Demirhan, "Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi kumandayla açıyorlar. Düşüncemiz, kumandamızın kopyasının yapıldığı yönünde. Kabaca 1-1,5 kilogram altınımız çalındı" ifadelerini kullandı.

POLİS İZ PEŞİNDE

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan otomobili ve şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise dükkanda parmak izi ve delil toplama işlemlerini tamamladı.

DHA-AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Türkiye
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş