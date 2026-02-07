Kumandayı kopyalayıp kapıyı açtılar: 1 buçuk kilo altını çalıp kaçtılar!

Yalova’da akıllara durgunluk veren bir yöntemle gerçekleştirilen kuyumcu soygunu, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kepenk kumandasını kopyaladıkları öne sürülen 6 kişilik bir grup, sabah saatlerinde dükkanı adeta sahibi gibi açarak büyük bir vurgun gerçekleştirdi.

SANKİ KENDİ DÜKKANLARINI AÇTILAR

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabaha karşı otomobille dükkanın önüne gelen zanlılar, iddiaya göre daha önceden kopyaladıkları uzaktan kumanda ile iş yerinin kepenklerini kaldırdı. Herhangi bir zorlama olmadan kepengi açan hırsızlar, ardından kapının camını kırarak içeri süzüldü.

1,5 KİLOGRAM ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Dükkanın alarmının çalması üzerine işletme sahibi Ahmet Demirhan ve polis ekipleri yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine ulaştı. Ancak 4’ü dükkan içinde, 2’si araçta bekleyen toplam 6 şüpheli, tezgah üzerindeki yaklaşık 1,5 kilogram altını toplayarak hızla uzaklaştı. Hırsızların kasayı açmaya çalışmak yerine doğrudan tezgahtaki ürünlere yönelmesi dikkat çekti.

İŞLETME SAHİBİ: "KUMANDAMIZ KOPYALANMIŞ"

Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan kuyumcu Ahmet Demirhan, hırsızların profesyonelliğine vurgu yaptı. Demirhan, "Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi kumandayla açıyorlar. Düşüncemiz, kumandamızın kopyasının yapıldığı yönünde. Kabaca 1-1,5 kilogram altınımız çalındı" ifadelerini kullandı.

POLİS İZ PEŞİNDE

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan otomobili ve şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise dükkanda parmak izi ve delil toplama işlemlerini tamamladı.

DHA-AA