Böcek ilaçlama kabusu bitmiyor! 11 apartman sakini hastanelik oldu

Konya’nın Meram ilçesinde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması, tüm binayı etkileyen bir zehirlenme vakasına dönüştü. İlaç kokusundan etkilenerek fenalaşan 11 mahalle sakini, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

APARTMANI AĞIR KOKU KAPLADI

Olay, gece saatlerinde Gödene Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları 2'nci Etap’taki bir blokta yaşandı. Binanın birinci katındaki bir dairede gerçekleştirilen haşere ilaçlamasının ardından, kullanılan kimyasalın kokusu kısa sürede diğer dairelere ve apartman boşluğuna yayıldı. Kokudan rahatsız olan ve mide bulantısı gibi belirtiler gösteren bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

6’SI AYNI AİLEDEN

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, zehirlenme şüphesi taşıyan 11 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanların 6’sının aynı aileden olduğu öğrenildi. Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre, müşahede altında tutulan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ilaçlamada kullanılan maddenin içeriği ve işlemin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Apartman sakinleri ise tedbir amaçlı bir süre dairelerinden uzaklaştırıldı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'dan tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal aynı gün yaşamlarını yitirmiş, anne Çiğdem Böcek 14 Kasım’da, baba Servet Böcek ise 17 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Savcılığa gönderilen ön raporda, otelde kullanılan havlu, maske ve odanın çeşitli yüzeylerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazına rastlandığı belirtilmişti.

Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu, Böcek ailesinin ölümlerinin ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirilmişti.

