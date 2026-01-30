Kredi başvurusu yaptı mesleğini ve ailesini kaybetti: Yıllar sonra haklı çıktı!

Antalya'da kredi notunu yükseltme vaadiyle kendisini arayan dolandırıcıların oyununa gelerek hesabı üzerinden para trafiği yapılmasına izin veren beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, emniyet ve bankanın "kayıt yok" şeklindeki hatalı beyanları nedeniyle 14 ay hapis yatıp mesleğinden ihraç edildikten 7 yıl sonra, Yargıtay'ın "kanun yararına bozma" kararıyla hukuk zaferi kazandı.

Antalya’da yaşayan beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat (45), 2016 yılında düşük kredi notunu yükseltme vaadiyle kendisini arayan dolandırıcıların kurbanı oldu. Hesabına para giriş-çıkışı yapılmasına izin veren Fırat, farkında olmadan dolandırıcıların para trafiğine aracılık etti. Bu olay, başarılı bir öğretmenin hapse girmesine, mesleğinden ihraç edilmesine ve ailesinin dağılmasına yol açan 7 yıllık bir hukuk skandalına dönüştü.

dolandiricilik-suclamasiyla-hapis-yatti-1141014-338810.jpg

EMNİYET VE BANKANIN YANILTICI BİLGİLERİ MAHKUMİYET GETİRDİ

Eskişehir’de açılan ilk davada, mahkeme Antalya Emniyeti’ne ve bankaya Fırat’ın olay günü şikayetçi olup olmadığını sordu. Emniyet "şikayet kaydı yok", banka ise "görüşme yapılmadı" yanıtını verince Özgür Fırat, "banka aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi dahi olmayan Fırat, bir gün okula giderken yapılan polis kontrolünde tutuklanarak 14 ay cezaevinde kaldı.

KOCAELİ’DEKİ DAVA GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Aynı konuyla ilgili Kocaeli’de açılan ikinci bir davada süreç tamamen değişti. Fırat ve avukatı, daha önce "yok" denilen şikayet dilekçesini emniyet arşivinden bizzat bulup mahkemeye sundu. HTS kayıtları incelendiğinde, bankanın "görüşme yok" iddiasının aksine olay günü Fırat ile banka arasında 11 telefon görüşmesi yapıldığı kanıtlandı. Bu somut deliller üzerine Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Fırat’ın beraatına karar verdi.

dolandiricilik-suclamasiyla-hapis-yatti-1141017-338810.jpg

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: YENİDEN YARGILAMA YOLU AÇILDI

Eskişehir’deki davanın kesinleşmesi nedeniyle mağduriyeti süren Fırat için Yargıtay 11. Ceza Dairesi devreye girdi. Kanun yararına bozma kararı veren Yargıtay, ortaya çıkan yeni deliller ışığında Eskişehir’deki mahkumiyet kararının bozulmasına ve yeniden yargılamanın yapılmasına hükmetti. Bu karar, Fırat’ın üzerindeki kara lekenin silinmesi ve mesleğine dönmesi için hukuki yolu açtı.

"MESLEĞİMİ, AİLEMİ VE EVİMİ KAYBETTİM"

Yedi yıllık süreçte eşinden boşanan, avukat masrafları için ailesinin evini satan ve geçimini sağlamak için taksicilik yapmak zorunda kalan Özgür Fırat, yaşadığı travmayı şu sözlerle özetledi: "Hakim görmeden cezaevine girdim, hakim görmeden çıktım. Şimdi ilk günkü heyecanla öğrencilerime ve mesleğime kavuşacağım günü bekliyorum."

