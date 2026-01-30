Eşini kaybeden ünlü şarkıcı kendi cenazesini planlıyor!

Geçtiğimiz günlerde 80. yaş gününü kutlayan Amerikan country müziğinin efsane ismi Dolly Parton hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz yıl 49 yıllık eşi Carl Dean’in vefatıyla sarsılan ünlü şarkıcının, kendi cenaze törenini planlamaya başladığı öne sürüldü.

GEÇEN YIL EŞİNİ KAYBETTİ

"I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi dünya çapında hit olmuş eserlere imza atan Grammy ödüllü sanatçı, 2025 yılının Mart ayında eşi Carl Dean’i kaybetmişti. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Parton eşinin yokluğuna alışmakta güçlük çekiyor.

Son aylarda planlanan konserlerini ertelemesi ve kamuoyu önüne çıktığı etkinlikleri azaltması da sağlık durumu hakkındaki söylentileri artırdı.

CENAZE TÖRENİ İÇİN TALİMAT VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD basınına konuşan kaynaklar, Parton’ın sevdiklerine ve ekibine kendisine yakışacak bir cenaze töreni için talimat verdiğini öne sürdü. İddialara göre ünlü şarkıcı, törenin kasvetli bir atmosferde değil, bir kutlama şeklinde gerçekleşmesini istiyor.

Her zaman neşeli tavrı ve esprileriyle tanınan sanatçı, daha önce verdiği bir röportajda ölümle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir gün sahnede bir şarkının ortasında aniden ölmeyi umuyorum. Böyle gitmeyi umuyorum."